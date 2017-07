Tanel Padar unistab idufirma loomisest: seda ma kooli õppima läksin

Oma sooloprojektile hoogu sisse andev Padar tõdes Raadio 2 saates "Suvehommik", et suhtub muusika loomisesse kui meditatsiooni. "Isegi kui bändilaagrisse lähed ja sul ei ole ühtegi ideed, siis see, kuidas asi tekkima hakkab, on meditatiivne protsess. Kõik on seal sees, lisavad midagi ja see on ühismediteerimine," kirjeldas Padar.

Puhkehetkel meeldib Padarile aga hoopis raamatutesse sukelduda. "Kui raamatu kätte saab ja saab lugeda, siis see on minu jõudeelu. See on minu puhkemoment," rääkis muusik.

Praegugi on mehel pooleli umbes seitse raamatut, millest paljud on seotud majanduse ja investeerimisega, et uueks kooliaastaks valmis olla. Hoolimata pooleliolevast raamatuvirnast ei tunne Padar siiski, et esimene aasta kõrgkoolis oleks liiga innovaatiliselt möödunud, kuigi õpitud sai nii mõndagi. "Innovatiivselt oleks ta siis möödunud, kui mul oleks praeguseks hetkeks ka mingi start-up valmis. Siis oleks kooliskäimise eesmärk ennast täitnud, seda ma sinna õppima läksin. Alati ei pea kõik esimesel kursusel juhtuma," rahustas Padar ennast. Uut kooliaastat ootab Padar suure huviga, sest ees on ootamas põnev õppeprogramm.

Tihe programm on Padaril ka suvel ja selleks, et palju jõuaks, alustab ta igat päeva juba kella kaheksast hommikul. "Elu ei saa maha magada. Päris pikk osa elust on juba maha magatud, nüüd tahaks silmad lahti ringi käia, teha midagi toredat ja head ning olla ise parem inimene," selgitas Padar.

Enne kooliaasta algust jõuab Padar veel mitmeid kontserte anda ning suvistel spordiüritustel osaleda. Sel nädalal jõuab Padar musitseerima nii Eestisse kui ka Leetu, laupäeval stardib ta aga triatlonil. "Tegevust jagub, aga kõige selle juures ei maksa unustada ka puhkust. Puhkus on ülioluline, et jaksaks pikemalt," põhjendas ta.