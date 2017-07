Ed Sheeran jättis õelate kommentaaride tõttu Twitteri

Muusik teatas, et otsustas oma sotsiaalmeediakontost loobuda, sest õelad kommentaarid rikkusid tema päevi. "Ma lõpetasin Twitteriga. Ma ei suuda seda lugeda. Seal on ainult inimesed, kes ütlevad õelaid asju. Twitter on õelate kommentaaride platvorm," lausus muusik Independenti vahendusel.

Sheerani viimased säutsud on tehtud pärast tema esinemist Glastonbury muusikafestivalil möödunud nädalavahetusel, kus ta selgitab, et esineb alati oma kontsertidel otse.

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x