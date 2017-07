I Wear* Experiment avaldas koduvideo loole "I’m Loving it"

I Wear* Experimenti debüütalbumi "Patience" viimane lugu ja ka viimane singel "I’m Loving It" on saanud visuaalse väljundi, mille filmis ja pani kokku bändi helimees Meelis "Melcu" Lusmägi. Videomaterjal võeti üles bändi esimese Aasia turnee käigus. Aasiasse naaseb I Wear* Experiment taas juba selle aasta sügisel.

""I’m Loving It" on meie enda suur lemmik ja tean, et räägin siinkohal kogu bändi eest," kinnitas Hando Jaksi. "Loos löövad kaasa ka Robert Linna ja Jaan Varts. See on esimene meie lugu, mille legendaarne USA raadiojaam KCRW oma eetrisse võttis ja kus seda ka päris tihti mängiti."

5. juuli õhtul esineb I Wear* Experiment Õllesummeri pealaval, vahetult enne peaesineja Kasabiani.