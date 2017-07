Tuuli Rand: mind innustavad ambitsioonid teha teistmoodi, kui Eestis praegu on

Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud ja kolm aastat tagasi Windy Beachi nime all tegutsema hakanud Tuuli Rand on saavutanud endale püstitatud eesmärgid, kuid ootab veelgi põnevamat aastat.

"Mind innustavad emotsioonid, ambitsioon ja visioon teha midagi teistmoodi, kui Eestis praegu on," rääkis Tuuli Naistelehele. "Tundub, et see miski, mis minust välja pulbitses, veel ei rauge, kuigi vahepeal on vaja natuke ka iseendale aega."

Windy Beachina seadis laulja endale eesmärgiks kirjutada esimene lugu Eesti Laulule, teha igale loole muusikavideo ja anda välja plaat - need kõik ta ka saavutas. Nüüd on koostöös laululooja Pille-Rite Reiga valmis saanud ka uus lugu, mis peagi välja tuleb.

"Veel on plaanis kirjutada üks eestikeelne lugu, mida ma polegi Windy Beachi alt teinud. Tuleb põnev aasta ja ootan juba väga, kuidas kuulajad need lood vastu võtavad," rääkis Tuuli.