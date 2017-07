Galerii: Three Days Grace rokkis Pirita kloostris

Three Days Grace alustas tegevust aastal 1997 ning on viimase neljateistkümne aasta vältel välja andnud viis täispikka albumit - "Three Days Grace" (2003), "One-X" (2006), "Life Starts Now" (2009), "Transit of Venus" (2012) ja "Human" (2015).

Esimesed kolm jõudsid USAs ja Kanadas kuld-, plaatina- ja topeltplaatina staatusesse. Mitmed bändi singlid on jõudnud Billboard Alternative edetabeli tippu, neist tuntuim, "I Hate Everything About You" tõi juba demoversioonina bändile plaadilepingu Jive Recordsiga. Three Days Grace on müünud üle kuue miljoni albumi kogu maailmas ning valitud 2007. aastal Billboardi parimaks rokkbändiks.