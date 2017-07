"Klassikokkutuleku" võimaliku kolmanda osa linastusaeg on paigas

Sel ajal kui fännid on koondanud oma tähelepanu menuka komöödiafilmi "Klassikokkutulek" teise osa ootamisele, on juba paika pandud kolmandagi filmi linastumise aeg – 2019. aasta veebruar.

Mis on teoksil kolmandas osas, seda lavastaja René Vilbre ja produtsent Kristan Taska veel ei avalda, kirjutab Õhtuleht.

"Ma ei mõtle selle peale, tegelen praegu teise osaga. Usun, et kolmas on paika pandud igaks juhuks, aga eks see sõltu teise osa edust," lausus Vilbre.

Filmilevituse pealik Siim Rohtla sõnul on kuupäev kalendris kirjas, aga töö kolmanda osa kallal pole veel lahti läinud.

Möödunud aastal populaarseima kodumaise filmi tiitli saanud "Klassikokkutuleku" teise osa tegevus võetakse enamjaolt üles Saaremaal. "Klassikokkutulek 2 – Pulmad ja matused" võtted toimuvad juulis ja augustis.