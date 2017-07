Ninasarvik Kibibi tähistab loomaaias seitsmendat sünnipäeva

Keskpäeval saab sünnipäevalaps ninasarvikutele sobiva koogi ja pisipojale antakse üle mänguasi. Ninasarvikutest räägivad loomaaednikud, kes nendega koos igapäevaselt toimetades sarvikute elu kõige paremini tunnevad – Anne Saluneem ja Marika Hiob.

Aafrikas elava teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis) kolme alamliigi esindajaid on looduses alles üle 5000. Teravmokk-ninasarvikud on globaalse punase raamatu järgi maailmas äärmiselt ohustatud. Põhjuseks on suur huvi ninasarviku sarve kasutamiseks Hiina rahvameditsiinis, pistodade käepidemete ning muu taolise valmistamiseks Lähis-Idas, samuti põllumajanduse pealetung. Kaitsemeetmetest hoolimata on salakütid pidevaks ohuks, eelmisel aastal tapeti Lõuna-Aafrikas üle 1000 ninasarviku.

Ohustatud liigi säilimine on inimeste kätes ja loomaaia asuka sünnipäeva tähistamine on eelkõige panustamine inimeste teadlikkuse tõstmisse ja seega ka liigikaitsesse.