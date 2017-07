Ilmus kodumaise mängufilmi "Keti lõpp" treiler

Sel nädalal Karlovy Vary filmifestivalil esilinastuva Priit Pääsukese debüütmängufilmi "Keti lõpp" tegevus hargneb linna serval asuvas burgerirestoranis Kett, mis toimib minimudelina maailmast. Peategelane, ettekandja (Maiken Schmidt) on terane neiu, kes oma energiat ilmetusse kiirsöögikohta mattes on jõudnud elus surnud punkti. Üritades meelitada sellesse tühja uppuvasse laeva natukenegi külastajaid, võitleb ta paratamatusega ega taha seda endale tunnistada. Kett on muutunud tema ebamugavaks mugavustsooniks.

Ühel sombusel hommikul saab ettekandja telefonikõne –Kett pannakse kinni ning see on tema viimane tööpäev. Üksteise järel hakkavad Kettiilmuma viimase päeva külastajad. Keset lõputult kestvat kriisi hinges ja maailmas endi ümber, on inimesed justkui mingi piirini viidud. Nad tulevad ja lähevad, igaüks omas mullis, mis Ketis plahvatab ning ettekandja on selle kõige tunnistajaks. Burgerlast astuvad läbi valede puntrasse peitu pugev keskkoolitüdruk Lua, tüdrukuteõhtu "jänkud", et enne pidu korralik põhi laduda ja kolmekümnendates abielupaar, kes on omavahelises suhtluses jõudnud väljakannatamatu aususeni. Lõpuks liituvad ettekandjaga tööd otsiv noormees (Hendrik Toomperejr) –akadeemilise maailma imelaps, ja kuulus helilooja, kes oskab selles kohas näha midagi ilusat ja erilist. Igaüht neist ajendab soov leida elus kindel pidepunkt, mõistetud olemise tunne ja lähedus.

Filmi kõrvalosades astuvad üles Evelin Võigemast, Ott Aardam, Ester Kuntu, Tiit Lilleorg, Ilja Nartov, Piret Krumm, Katariina Tamm, Henrik Kalmet, Priit Pius,Mattias Naan jpt.

"Keti lõpu" režissöör on Priit Pääsuke ja stsenarist Paavo Piik. Filmi produtsent Marianne Ostrat, operaator Meelis Veeremets, kunstnik Eugen Tamberg, heliloojad Rainer Jancis ja Ann Reimann. Filmi tootis Alexandra Film koostöös Luxfilmi, Filmivabriku, Cineuniti, Angel Filmsi ja 1 Agentuuriga.

"Keti lõpu" maailma esilinastus toimub 52. Karlovy Vary filmifestivali "East of the West" võistlusprogrammis 5. juulil.