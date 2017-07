Sagadi mõisas sai riietada end 18. sajandi mõisaelanikeks

Üle 500 aasta vanas Sagadi mõisas toimus kostüümipäev kolmandat korda ning juba on tekkinud inimesi, kes käivad mõisas just selle päeva pärast, elades aasta kindla kleidi kandmise sooviga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Johannes Peets valis endale kostüümi selle järgi, et tema arvates on punane kuningate värv. "Siin on selline kuninglik lips, kuninglik pintsak ja ilus särk ning ägedad püksid," kirjeldas ta.

Johannese isa Guido Peetsi sõnul tekitas mõisas ajaloolise kostüümi selgatõmbamine peremehetunnet juurde. "Nagu oma kodus oleks, nagu oleks kohe enda maja," märkis ta.

Eesti juurtega vanematega USA-st Sagadisse tulnud Sofia Krepp valis endale valge kleidi, kuna see on pulmade värv. Järgmine kord oleks tal valik teine. "Mina võtaks sinise. See on mu lemmikvärv," põhjendas ta.

Kostüümilaenutajate sõnul on huvitav vaadata, kuidas teise ajastu riideid kandes inimesed muutuvad.

"Kui nad riietusruumist tulevad, krinoliinid on all ja kübarad peas ja paneme veel ehted külge, siis on inimesed hetkeks nagu ümber sündinud ja nad on nii õnnelikud. Suured peavad ju ka natuke mängima ja lastele pakub see samuti suurt lõbu," rääkis moestuudio Must Luik loovjuht Tähte Luik.

Ehkki mood pidi läbi ajaloo korduma, ei usu tütre õhutusel Sagadi mõisas käinud Tiiu Karron, et seal kantud riided enam moodi tulevad. "Ma arvan, et sellist ajastut enam tagasi ei tule. Kõik läheb rohkem tänapäevase peale. Kui siis vaid stiilipidudel kasutatakse neid," arvas ta.

Pühapäeval said inimesed Sagadis valida rohkem kui saja kostüümi vahel.