Saaremaa oli kunagi Eesti tihedaima raudteevõrgustikuga piirkond

Eesti kõige tihedama raudteevõrgustikuga piirkond on kunagi olnud Saaremaa ja nüüd on ka tõestatud, et ikkagi saarlased olid need, kes 1187. aastal Rootsi Sigtuna linna vallutasid - need faktid on lahti räägitud Saaremaa muuseumi uues aastaraamatus.