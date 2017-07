Galeriid: XII noortelaulupidu "Mina jään" ja meeleolukas rongkäik

Pühapäeva hommikul sammus pea 40 000 last, noort ja täiskasvanut XII noore laulu- ja tantsupeo "Mina jään" rongkäigus.

Tantsijad ja võimlejad panid laupäeva õhtul XII noorte tantsupeole võimsa punkti, pühapäeval on käes laulupeoliste kord.

Rongkäik algas kell 9.30 Tallinnas Vabaduse väljakult ning lõppes orienteeruvalt kell 14.00 lauluväljakul, kus algas XII noorte laulupeo kontsert "Mina jään".

Ühes lauljatega astub laulukaare alla ka ligi 1000-liikmeline sümfooniaorkester.

XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson ütles, et kuna laulupeo ideekavandiks on noored juured, siis on peol väga palju esimest korda laulukaare ees juhatavaid noori dirigente, kokku 17. "Kontserdil kõlab palju noorte autorite loomingut ja ka klassikute noorpõlves kirjutatud teoseid. Päris kindlasti saadab sel korral kava noorpõlve julgus ja energeetika," ütles Heli Jürgenson.

Kontserdi vahetekste loeb Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer.