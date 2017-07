Eesti eesistumise avapidu Vabaduse väljakul külastas ligi 15 000 inimest

Kontserdil esinesid teiste seas Kukerpillid, Vaiko Eplik, NOËP ning publiku seas enim elevust tekitanud Winny Puhh, kelle kitarrist Silver Lepaste laskus lavale 30 meetri kõrguselt katuselt. Puitinstallatsioonidest "digitihnikuga" kujundatud väljakul sai lisaks kontserdi nautimisele aega veeta ka kohvikute ja tänavatoidu alal ning Laste Vabariigi mängumaal.

Linnarahvast tervitasid eesistumise avapeol Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas.

"Euroopa pilgud on meie peal ja me oleme taas suuremad, kui meie hulgast võiks eeldada. Peame seda aega kasutama targalt, julgelt, rääkima ise, aga ennekõike oskama teisi kuulata. Mida paremini tunneb Euroopa meie olemust, seda suurem on Eestimaa. Mida paremini mõistame teisi, seda ühtsem on Euroopa," sõnas Jüri Ratas.

Donald Tusk nentis, et tänu oma Poola päritolule mõistab ta meie keele olulisust rahvusliku identiteedi säilitamisel ning tsiteeris Paul-Eerik Rummo 1964. aastal kirjutatud luuletust "Me hoiame nõnda ühte":

"Me hoiame nõnda ühte

kui heitunud mesilaspere

me hoiame nõnda ühte

ja läheme läbi mere

ja läheme läbi mere

mis tõuseb me vastu tige

ja läheme läbi mere

ja muud me ei vaja tuge

kui üksteise selged õlad."

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tsiteeris omalt poolt Toomas Hendrik Ilvese kuulsat lauset "Elagu Eesti!", täiendades seda päevakohase tervitusega "Elagu Euroopa!".

Redel andsid Jüri Ratas ja Jean-Claude Juncker Kultuurikatlas ühise pressikonverentsi, kus Juncker kiitis ka kontserti Vabaduse väljakul: "Mulle meeldis Eesti inimeste entusiasm. Ma pole kunagi nii palju inimesi näinud taolise sündmuse puhul kogunemas," sõnas ta.

Ametlikult saab Eestist Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik täna, 1. juulil.