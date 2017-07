Kinoteatri hullumeelne graafik: neli etendust päevas mitu nädalat järjest

"Korralduslikult näeb etenduste läbiviimine välja nii, et igal etenduspäeval on meil graafiku alusel kohapeal viis inimest ning töö toimub kahes osas – umbes neli tundi päeva esimeses pooles ja umbes neli tundi päeva teises pooles," avaldas Kinoteatri produtsent Paul Piik Õhtulehele.

"Igale positsioonile on vähemalt kaks inimest, et etenduse läbiviimine vanglas ei muutuks omaette vanglaks ja inimesed saaks ka suve nautida," lisas ta.

"Etendusgraafik sai tihe peamiselt sel põhjusel, et ühele etendusele mahutame elamuse huvides ainult 30 inimest ning meie jaoks on oluline, et kõigil, kel lavastuse vastu huvi, oleks võimalik seda vaatama tulla. Suvel on täiesti tavaline, et ühte teatrietendust vaatab 300 inimest, mis meie puhul tähendaks sama arvu läbilaskmiseks kümmet etendust," põhjendas Piik.