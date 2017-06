Vihmavarjuga laulu- ja tantsupeole sisse ei saa, kaasa võtta vihmakeep

Korraldajate sõnul võetakse vihmavarjud väravas hoiule ning nendega alale sisse ei saa. Kes jääb aga vihma kätte ilma igasuguse kaitseta, siis nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul on müügil vihmakeebid.

"Tänane ilm kahjuks peolisi väga ei hellita. Tantsupeo esimene etendus möödub paraku vihmasajus ja pealtvaatajad peaksid ennast soojalt riidesse panema ning varuma vihmakeepe," selgitas riikliku ilmateenistuse sünoptik Ele Pedassaar. Tema sõnul on ka tuul täna tugev ja kohati isegi tormine ning ilm on jahedavõitu.

Ilmateenistus on mitmes maakonnas andnud esimese astme hoiatuse. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning seda tuleks arvesta juhul, kui plaanitud tegevus on ilmast mõjutatud. Samuti soovitatakse esimese astme hoiatuse korral jälgida edasist ilmaprognoosi.

Harjumaal puhub ida- ja kirdetuul 15, rannikul kuni 20 m/s. Optimistlikult analüüsides saab öelda ,et võiks ka hullem olla: Viljandi-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal on äike, tugev sadu ja tugevad tuuleiilid.



Ilmateenistus on Harjumaal andnud esimese ehk nõrgima astme hoiatuse. Autor: Ilmateenistus

Homme hakkab aga tuul järele andma ja ka vihm teeb pikemaid pause, mis tähendab, et tantsupeo teise ja kolmanda etenduse ning Rahvamuusikapeo ajal võib ilm ennast päris korralikult üleval pidada ja vaid korraks peolisi kasta.

Pühapäeva hommikul, kui toimub rongkäik, on ilmateenistuse andmetel suur tõenäosus, et vihma ei saja ja lootust on, et ka päike võib korraks peolisi tervitada. Peo algusajaks võivad aga sajuhood siiski kohale jõuda. "Uued vihmahood saabuvad umbes kella 14 ajal ning ajutisi sagaraid võib kohati tulla ka õhtupoolikul. Seevastu on õhk päris soe, isegi üle 20 kraadi," ütles Pedassaar.