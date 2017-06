21 aastat tegutsenud Loits annab oma viimase kontserdi

"Viimane live oleks pidanud olema Loitsu 20. sünnipäeval. Me ei olnud viis aastat aktiivselt tegutsenud ja ühe korra panime veel bändi kokku – et näidata, et 20 sai täis ja teha väike kummardus fännidele, kes pole meil lasknud minna," rääkis bändi juht, looja ja solist Lembetu ehk Ahto-Lembit Lehtmets Õhtulehele.

"Loits ei pruugi sellega ära lõppeda, aga niimoodi pole mõtet bändi edasi vedada, meil pole surnud hobusega mõtet ratsutada," ei välista muusik, et kui ühel hetkel tekib mingi terav idee, uus algamine, siis on mõttekas seda teha.

"Rohkem pole mõtet selliseid vana koosseisuga kontserte teha," arvas Lembetu, kelle sõnul ei tea keegi, miks see hobune suri – ju siis osa bände lihtsalt ei kesta.