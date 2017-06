Raadio 2 juuni hitt on Miljarditelt

Vaadake kogu tabelit:



1. Miljardid - "Olendid"

2. HU? - "Suvetuul"

3. Traffic ja Lenna - "Varjud"

4. Drake - "Passionfruit"

5. Calvin Harris ft. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande - "Heatstroke"

6. Dua Lipa - "Lost In Your Light"

7. Future Islands - "Cave"

8. Alma - "Chasing Highs"

9. Frankie Animal - "Pretty Late"

10. Genka/ Paul Oja - "Kolm tööl kaks vaba"

11. Paramore - "Hard Times"

12. Lana Del Rey ft. The Weekend - "Lust For Life"

13. Arcade Fire - "Everything Now"

14. Bruno Mars - "That's What I Like"

15. NOEP - "Jennifer Lawrence"

16. Phoenix - "J-Boy"

17. The National - "The System Only Dreams In Total Darkness"

18. Iiris - "Stranger"

19. Sinkane - "Favourite Song"

20. A-Rühm - "Varjata head ei saa"



Kuulake kogu tabelit.