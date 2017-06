Kolmikute sünd on harv nähtus nii lapsevanemate kui ka sünnitusmaja jaoks. Küll aga sai haigla sel nädalal pärast nelja-aastast pausi taas kolmikute sünni üle rõõmustada.

Käesoleva aasta esimeste kolmikutena sündisid kaks poissi ja tüdruk. Viimati sündisid kolmikud keskhaiglas 2013. aastal.

Sünnitusmaja ämmaemandustöö koordineerija Helle Piheli sõnul on kolmikute sünd haruldane. „Seda enam teeb kolmikute sünd ka meile rõõmu, kui lapsed on terved ja tugevad. Perele pole lapsed küll esimesed, kuid kolm korraga on midagi täiesti uut. Seepärast on kogu sünnitusosakonna personal perele nõu ja jõuga igati toeks,“ lisas ta.

Emadusnõuandla ämmaemandusjuhi Silja Staalfeldt-Rahumägi sõnul kulges kolmikute ema rasedus normaalselt ja nii ema kui beebid tundsid end hästi.

Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajas on tänavu juunis olnud 344 sünnitust ja sündinud 354 last. Neist poisse 191 ja tüdrukuid 163. Kaksikuid on kaheksa paari ja ühed kolmikud.

Kokku on keskhaigla sünnitusmajas aasta esimese kuue kuu jooksul sündinud juba 2006 väikest beebit.

Tallinna linn maksab kolmikute ja enama lapse puhul vanematele sünnitoetust 6392 eurot. Ühe lapse sünni puhul maksab Tallinn sünnitoetust 320 eurot.

Tallinna teises suures sünnitushaiglas Pelgulinnas sündisid mullu kahed kolmikud - esimesed augustis, teised novembri lõpus. Enne seda sündisid kolmikud Pelgulinna haiglas viimati 2012. aastal.