Saaremaa mees ehitab Vabadussõja aegse soomusauto koopiat

Vabadussõja lõpuks oli Eesti vägedel üheksa soomusautot, kuid sõja alguses polnud neid kuskilt võtta ja Johan Pitka eestvõtmisel asuti autosid ise ehitama. Aluseks võeti Esimeses maailmasõjas nähtu ja põhjaks inglise veoauto, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Insener Saukase näpunäidete järgi valmisid esimesed soomusautod. Tänaseks on minul olemas ainult ainus foto, mis on täiesti risti pildistatud, et ta ei muuda oma mõõtkava, ja on mul olemas Inglismaalt AEC raami pilt, kuhu ma ise olen proportsioonid piltide järgi loonud. Inglismaalt sain ma ka õige veljemõõdu. See on see, mille najal kogu see asi on üles ehitatud," selgitas Saaremaa sõjavara seltsi juhatuse liige Margus Sinimets.

Eesti soomusautod olid raskema relvastusega kui ilmasõjas kasutusel olnud, kuid selle võrra raskemad ning aeglasemad. Neid kasutati ainult teedel. Seetõttu andsid soomusautod Teises maailmasõjas lahinguvälja üle tankidele.