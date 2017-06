Mulkide suvekool keskendub Mulgimaa loodusele ja pärimusele

Läti piiri ääres Lillis kestab viies mulkide suvekool. Mulgi kultuuri instituut ja Lilli looduskeskus on huvilisi kutsunud osa saama Mulgimaa kohapärimusest.

Kuidas on mulgid elanud ning osanud ümbritsevast loodusest toitu ja terviseturgutust leida - need teemad muutsid mulkide suvekooli väga populaarseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mulgi toite, mis pidid andma raske töö tegijaile jõudu, tehakse suvekooli õpitubades uutmoodi - herne- või oatambile pannakse juurde porgandeid. Karaskit on aga ühtviisi maitsvaks pidanud paljud põlvkonnad.

"Oleme nüüd nii sättinud, et kosutava toidu oleme seadnud tänapäevasemaks. Me ei pane nii palju vägevat liha sinna juurde ja teeme rohkem tervislikku toitu, mis praegu on moes," selgitas mulkide suvekooli juhendaja Alli Laande.

Kolme päeva jooksul on põnevaid kohtumisi looduse ja pärimuse tundjatega. Neljapäeval pandi purkidesse ja pudeleisse vanarahva tarkust - korjati taimi ja valmistati neist tinktuure.

"Kõik ju maksab väga palju ja kui meil on koduaias see kõik olemas ja kui inimene teab, kuidas seda teha, siis saab ta ise oma pere eest kenasti hoolitseda," ütles apteeker ja taimetark Maret Makko.

Mulkide suvekooli korraldajate sõnul on Eestimaal järjest enam peresid, kes püüavad elada ja toituda tervislikult ning vanarahvatarkusest on selleks palju õppust võtta.