Vaata, millised olid juunis Raadio 2 eetris enim mängitud lood

Juunikuus kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. MILJARDID - Olendid

2. HU? - Suvetuul

3. TRAFFIC ja LENNA - Varjud

4. DRAKE - Passionfruit

5. CALVIN HARRIS ft. YOUNG THUG, PHARRELL WILLIAMS & ARIANA GRANDE - Heatstroke

6. DUA LIPA - Lost In Your Light

7. FUTURE ISLANDS - Cave

8. ALMA - Chasing Highs

9. FRANKIE ANIMAL - Pretty Late

10. GENKA / PAUL OJA - Kolm tööl kaks vaba

11. PARAMORE - Hard Times

12. LANA DEL REY ft. THE WEEKND - Lust For Life

13. ARCADE FIRE - Everything Now

14. BRUNO MARS - That's What I Like

15. NOEP - Jennifer Lawrence

16. PHOENIX - J-Boy

17. THE NATIONAL - The System Only Dreams In Total Darkness

18. IIRIS - Stranger

19. SINKANE - Favourite Song

20. A-RÜHM - Varjata head ei saa

Edetabelit saad järelkuulata SIIT.