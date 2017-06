Kolleegide üllatus tõi Ingrid Peegile otse-eetris pisara silma

Kolleegi lahkumise puhul valmistas Raadio 2 meeskond ette aga väikese üllatuse, millest Peegil aimugi polnud.

Otse-eetris valmis Ingrid Peegist Hugo Hiibuse sarž ja kõlas Erich Kriegerilt muusikapala.

"See on minu jaoks väga kurb ja rõõmus ja liigutav," rääkis Peek, kes on Raadio 2 eetris juba 13 aastat töötanud. "Mul on olnud väga ilus aeg, aitäh!" sõnas Peek pisaratega võideldes.