Raadio 2 viib Läti laulva revolutsiooni lainele

Nädalavahetusel on Tallinn täis noori laulu- ja tantsupeolisi, kuid Raadio 2 viib sel puhul hoopis ajas tagasi ja sätib end sisse lõuna pool, Läti laulva revolutsiooni ja tolleaegse muusika juures.

Reedel kell 14 ja laupäeval kell 13 on eetris Maarja Merivoo-Parro suvine saatesari, mis pakub nii palasid kui ka konteksti suure kulbiga.

"Suur rõõm on tuua meie kuulajateni haruldast heli aastakümnete tagant - lisaks Eestis tundmatule, aga lätlaste jaoks üliolulisele koorimuusika kaanonile andis saatekülaline, Balti uuringute professor Guntis Šmidchens minu käsutusse ka oma välitööde kassetid, kus on peal see, mis jäi tema diktofoni haardeulatusse viimastel okupatsiooniajastu laulupidudel," kergitas Maarja saladusekatet, mida nädalavahetusel kuulata saab.

"Teeme juttu sellest, mis Eesti ja Läti laulupidude traditsioone ühendab ja eristab, saate lõpuosas aga annan aimu ka uutest tuultest lõunanaabrite sotsiaalse sõnumiga koorimuusikas. Nimelt istun klaveri taha noore helilooja Jekabs Jancevskisega, kes seletab lahti oma tuntuima teose valmimise tagamaad ning selle, kuidas iseseisva Läti suurim katastroof - 54 inimelu nõudnud Maxima tragöödia - nootideks sai," lisas saatejuht.