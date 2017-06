Nädalavahetusel vallutab Vana-Vigala raskemuusika festival Hard Rock Laager

Reedel astuvad lavale Psychiatric Ward, Sky Down, Nordjevel (Norra), Dead Furies, Herald, Süngehel, Hate (Poola), Goresoerd ja No-Big-Silence.

Laupäeval raputavad publikut sellised bändid nagu Progress, Estoner, Intact, Tankist, Val Tvoar, Condescension, Sanctimony (Läti), DND, Asphyx (Holland), Shower, Arcturus (Norra), Loits ning Katatonia (Rootsi).

Hard Rock Laager on toimunud järjepidevalt aastast 2002 Raplamaal Vana-Vigalas. Vaid paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on kasvanud festivaliks, mis toob suviti kokku tuhandeid külastajaid, kelle lemmikstiilideks on rokk, metal, punk ning alternatiivne elektrooniline ja folk-sugemetega muusika.

Väravad avatakse reedel kell 14.00.