"Avatar 2" tutvustab 3D-efekti, mis saavutatakse ilma spetsiaalsete prillideta

Uus tehnoloogia, mida James Cameron "Avatar 2" juures kasutama hakkab, suudab kuvada teravaid pilte ka väga kõrge kaadrisageduse korral, mis kaotab ära vajaduse kasutada spetsiaalseid 3D-prille, vahendas Yahoo Movies. Praegusel hetkel on veel ebaselge, milliseid muutuseid tuleb selleks teha kinode projitseerimistehnikaga.

Esimene "Avatar" oli samuti innovaatiline, kasutades 2009. aastal 3D-tehnoloogiaid, mis on tänaseks kasutusel sadades 3D-filmides. Eestlaste jaoks on oluline, et Cameroni eelmine kassahitt filmiti 3D-videokaameratega, mille on arendanud eestlased.

"Avatar 2" jõuab kinodesse 18. detsembril 2020. aastal. Ekraanile jõuavad taas Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ja Stephen Lang.