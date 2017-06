Tallinna Jaani kirik sai 25 uut kella

Kellamängus, mis hakkab kõlama päevasel ajal igal tunnil, tahetakse kasutada laiemalt tuntud meloodiaid. Kuni detsembrini paiknevad kellad aga kiriku altari juures, vahendas AK.

"Praegu on nad transpordiasendis aluste peal niimoodi, et oleks neid võimalik vedada ühest kohast teise ja nad viga ei saaks, aga selleks, et nad helisema panna, tuleb nad üles riputada. Praegusel kujul nad ei helise," selgitas kellameister Toomas Mäeväli.

Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu ütles, et kellad hakkavad helisema 1. oktoobrist, igal nädalavahetusel vähemalt ühel kontserdil. Oktoobris on kokku kaheksa kontserti.

Annetajaid oli paarisaja ringis, nende seas nii asutusi, seltse kui ka perekondi. Suurima, 190 kilogrammi kaaluva kella, kinkis kirikule Tallinna linn. Täna hommikul olid paljud annetajad tulnud Jaani kirikusse kohale, et enda kell üles leida.

17. detsembril tähistab Tallinna Jaani kirik 150. sünnipäeva ja siis hakkavad kellad helisema igapäevaselt.