Tommy Cash soovib Õllesummeri lava taha valget sisustust ja ülikallist šampanjat

Kontserdi korraldajad peavad Tommy Cashi soovidele vastu tulles lava taha muretsema:

* 180x100 peegli

* 2 kolmekohalist, väga pehmet valget diivanit

* minimaalselt 2x3m pehme valge vaiba

* 6 paari valgeid susse

* 1 buketi värskeid lilli valges vaasis

* raamitud Jim Morrisoni pildi, mille ees on viirukid ja küünlad

* vesipiibu ja 3-4 erineva maitsega vesipiibutubakat

* 4 erinevat sorti premium-klassi viskit ja 6 kristallist viskiklaasi

* 3 pudelit šampanjat Ace of Spades hinnaga 400 eurot pudel, mida ei müüda Eestis

* 16 pudelit Vossi või Fiji vett

* smuutit, sushit ja eksootilisi puuvilju.

Artisti tuleb transportida valges Hummeris, millel on tumedad klaasid.

Festivali korraldaja Marje Hansari sõnul on see kõige eksklusiivsem raider terve festivali ajaloos. "Nii spetsiifilisi soove pole keegi veel esitanud. Näiteks on sushivalikute puhul täpselt välja toodud, mis sorti rullikesi vaja läheb. Üleni valge backstage’i lähedusse küündib eriskummalisuselt vaid Kasabiani palutud kassiliiv," kommenteeris Hansar.