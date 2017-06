Sunset festivali raames esineb Eestis The Naked and Famous

Uus-Meremaa ansambel The Naked and Famous annab 8. augustil Sunset Festivali raames kontserdi Tallinnas, Rock Cafes.

2007. aastal Uus-Meremaa linnas Aucklandis tegevust alustanud bänd The Naked and Famous tõusis muusikasõprade huviorbiiti debüütalbumiga "Passive Me, Agressive You" (2010). Plaat tõi bändile mitmeid Uus-Meremaa muusikaauhindu ning singlit "Young Blood" saatis suur edu, see kõlab endiselt nii raadiotes kui ka teleseriaalides, reklaamides ja arvutimängudes.

The Naked and Famous on välja andnud veel kaks albumit – "In Rolling Waves" (2013) ja "Simple Forms" (2016). Bändi kuuluvad Alisa Xayalith (vokaal, klahvpillid), Thom Powers (vokaal, kitarr), Aaron Short (klahvpillid), David Beadle (bass) ja Jesse Wood (trummid).

Tallinnasse jõuab The Naked and Famous 8. augustil Sunset Festivali raames. Sunset Festivali näol on tegemist üsna ebatraditsioonilise festivalikontseptsiooniga Baltikumis, festival koosneb mitmest ühepäevasest muusikasündmusest suveperioodil kõigis kolmes riigis.