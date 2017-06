Kinos saab ka suvehooajal jälgida Metropolitan Opera ülekandeid

28. juunil algab Forum Cinemas Tallinna ja Tartu kinodes New Yorgi Metropolitan Opera suveooperite hooaeg, mis toob vaatajateni neli erinevat ooperit maailma tippheliloojatelt Georges Bizet'lt ja Giuseppe Verdilt.

Eesti tunnustatud ooperilaulja ja omanimelise muusikutefondi looja Pille Lille sõnul on sellesuvine Metropolitan Opera hooaeg pärlitest tulvil, mille hulka kuulub ülipopulaarne "Carmen" meie naabrite säravaima ooperitähe Elīna Garanča esituses. Ooperi suvehooaeg kinodes kestab 28. juunist kuni 9. augustini.

Suvehooaja avab 28. juunil Georges Bizet' väljendusrikas teos "Pärlipüüdjad" ("Les Pêcheurs de Perles"), mille lavastajaks on Penny Woolcock ning dirigendiks Gianandrea Noseda. Osatäitjatena astuvad üles Diana Damrau hindu preestrinna Leïlana, Matthew Polenzani ja Mariusz Kwiecienit Leïla armastuse nimel rivaalitsevate pärlipüüdjate Nadiri ning Zurga rollides. Pille Lille sõnul on Bizet' vähemtuntud teos üks kõige kaunimate meloodiatega ooperitest.

12. juulil jõuab kinolinale Giuseppe Verdi "Macbeth", kus astub üles tippsopran Anna Netrebko hullumeelse ja mõrtsukaliku Macbethi kaasana. Shakespeare'i tragöödia jõuab MET Opera lavalaudadele esmakordselt, mille Adrian Noble'i suurejoonelises adaptsioonis teevad veel kaasa Joseph Calleja ülla Macduffi osas ning René Pape Banquo rollis. Pille Lill on selle ooperi kangelannat ise esitanud Estonia laval. "See roll nõuab väga head näitlejameisterlikkust ja vokaalset võimekust, ootan huviga iseäranis Anna Netrebko Lady Machbeti hullumistseeni viimases vaatuses," sõnas Lill.

Giuseppe Verdi "Nabucco" jõuab aga peaosatäitja Plácido Domingo esituses Eesti publiku ette 26. juulil. Suurepärase rollisoorituse Nabucco kangekaelse tütre Abigaille'ina teeb Ljudmilla Monastõrska. Verdi draamat iidsest Babülonist dirigeerib emeriit-muusikadirektor James Levine. "Teos on tuntud just suurepärase orjade koori ning Abigaille’i jõulise karakteri poolest, kuid ka Fenana roll, mida mul endal on olnud võimalus kehastada, pakub imelisi muusikalisi ja dramaatiliselt hingematvaid hetki," lausus Pille Lill.

Suvehooaja lõpetab kõigi aegade populaarseim ooper "Carmen". Lavastaja Richard Eyre Bizet ütleb uuslavastuse iseloomustamiseks, et see jutustab seksist, vägivallast ja rassismist ning nende kõigiga kaasnevast vabadusest. Võrgutavat mustlannat kehastab Läti metsosopran Elīna Garanča ning tema paarilisena armuvalus Don José rollis astub üles Roberto Alagna.

Ooperid linastuvad Coca-Cola Plazas ja kino Ekraanis kolmapäeva õhtuti kell 19.