Getter Jaani sõlmis lepingu plaadifirmaga Universal Music Baltics

Lauljanna Getter Jaani sõlmis lepingu tunnustatud plaadifirmaga Universal Music Baltics, kelle alt ilmub 30. juunil juba ka uus singel "Something Good".

"Moonwalki ja Getteri äärmiselt põnev ning edukas koostöö on tänaseks kestnud juba kaheksa aastat. Koostööleping Universal Musicuga tähendab, et nüüdsest on meil seljataga ka maailma suurim plaadifirma, kes kindlasti pakub artistile uusi võimalusi ning väljundeid," kommenteeris uut lepingut Getteri mänedžer Tambet Mumma.

"Something Good" sündis laulukirjutajate laagris Kaspar Kalluste, Getter Jaani ja Rootsist pärit laulukirjutaja Cassandra Ströbergi ühisel koostööl.

"Olen tõeliselt tänulik, et olin osa laulukirjutajate laagrist ja sain tutvuda lähemalt erinevate muusikutega nii Eestist kui ka välismaalt. Lugu "Something Good" valmis koostöös Kaspar Kalluste ja Rootsist pärit laulukirjutaja Cassandra Ströbergiga. Kohe ruumi sisenedes oli meil omavahel hea klapp. Salvestasime loo riidekapis - katsime kapi patjade ja tekkidega, et vältida üleliigset müra ja kaja. Mulle meeldis, kuidas Cassandra suutis minus midagi uut välja tuua ja oskas õigetele nuppudele vajutada," rääkis Getter uue loo sünnist.

Getteril on seni ilmunud neli albumit