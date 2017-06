Sel kevadel lendab laia maailma õnne otsima Viljandi Kultuuriakadeemia 11. lend näitlejaid ja lavastajaid. See on erakordne kursus, sest esimest korda eesti teatriõppe ajaloos on üks kursus, kus pooled särasilmsed noored on eesti ja pooled vene emakeelega. ETV tegi saate sarjast "Lennud".