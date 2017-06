Toto Cutugno esitab Retrobestil oma versiooni Jaak Joala laulust "Suveöö"

Juba sel neljapäeval saab avalöögi teist korda toimuv ajastufestival Retrobest. Esimese õhtu peaesinejaks on Itaalia laulja Toto Cutugno, kes esitab Pühajärve ääres kaks eestlaste südametesse kuuluvat laulu.

Toto Cutugno laule on maailmas palju mängitud ning just Ida-Euroopas on ta saavutanud erilise staatuse – Cutugno laulud murdsid end nõukogude perioodil raudse eesriide taha ning kõik teavad tema hitte "L´italiano", "Serenata", "Solo Noi", "Donna, Donna Mia".

Cutugno esines möödunud aastal ka Haapsalu Itaalia kultuuri- ja veinipäevadel ning oli kontserdist nii vaimustunud, et sel korral pärast Retrobesti esinemiskutse saamist pakkus välja, et esitab oma kontserdil kaks eestlaste armastatud laulu. Neist üks on Jaak Joala "Suveöö", teine laul jääb üllatuseks.

Toto Cutugno toob endaga kaasa ligi 20 tippmuusikut ja meeskonnaliiget.

Lisaks armastatud itaallasele on 29. juunist kuni 1. juulini toimuva teemapeo ajastukangelasteks Thomas Anders, Nik Kershaw, E-Type, Maggie Reilly, Alexia, Bad Boys Blue, Real McCoy, SASH!. Lavale naaseb originaalkoosseisus vaid üheks kontserdiks armastatud Eesti popbänd JAM. Eesti ajaloo kuulsaimalt paroodianumbrilt puhuvad tolmu armastatud paroodiameistrid Peeter Oja ja Andrus Vaarik, kes astuvad taas Thomas Andersi ja Dieter Bohleni kingadesse.

Eesti artistidest esinevad Anne Veski, 2 Quick Start, Mr. Happyman ja Kuldne Trio. Videodiskoga üllatab Arno K ja stiilipidulised viivad ajas tagasi päevajuhid Mart Juur ning Eesti esikosmonaut Bläck Rokit. Rannalaval mängivad muusikat DJ Onu Bella, VDJ Marko Kiljak, DJ Cristo Rääbis, DJ Vahur Kollom, DJ Rauno Märks ja Riho Luhter.