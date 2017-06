Raadio 2 otsib saja aasta hitti

See võib olla ükskõik, missugune muusikapala – koorilaul või instrumentaal, öölaulupidude klassika või tantsuklubide lemmik, trumm ja bass või bass ja kannel – peaasi, et see on kodumaine ja väärib austavat tiitlit.

Saja Aasta Hiti valimisjaoskond asub Raadio 2 kodulehel. Seal saab iga soovija anda teada oma lemmikloo nime. Mälu värskendamiseks on seal samas ka nimekiri 101 väärt loost, mille on koostanud ligi 50 endist ja praegust muusikatoimetajat ning saatejuhti erinevatest raadiojaamadest.

Saja aasta hitt kuulutatakse välja 1. septembril.