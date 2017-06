"Harry Potteri" sünnist möödub 20 aastat

Toona Joanne Rowlinguna tuntud kirjanikul valmis "Harry Potteri" esimese raamatu käsikiri 1995. aastal enamjaolt Edingburghi kohvikutes istudes, samal ajal, kui laps kõrval vankris magas, kirjutab BBC.

Pärast mitmeid tagasilükkamisi võttis Bloomsbury kirjastus lõpuks käsikirja vastu ning 26. juunil 1997. aastal ilmus lõpuks vaid 500 eksemplari esimesi kõvakaanelisi Potteri-raamatuid.

Siis juhtus aga midagi ootamatut - esimene raamat koos veel hiljem ilmunud kuue järjeosaga müüs üle maailma enam kui 450 miljonit koopiat.

Sarja uskumatust edust räägib ka näiteks tõsiasi, et 1999. aastal ilmunud "Harry Potter ja Azkabani vang" anti Suurbritannias välja kell 15.45 pärastlõunal, et takistada Inglismaa ja Walesi kooliõpilaste põhjuseta puudumist.

Peagi said omamöödi sündmusteks ka värskete osade ilmumised. 2000. aastal neljanda raamatu, "Tulepeekri" välja tulekul leppisid raamatumüüjad üle maailma ühiselt kokku südaöise avaldamiskampaania.

Foto: outnow.ch

Internetis leidub kümneid tuhandeid fännide kirjutatud järjejutte Sigatüüka elust, Dursleyde perekonnast ja Weasley kaksikutest.

King's Crossi raudteejaamas Londonis leidub harva inimesi, kes ei soovi end jäädvustada platvormil üheksa ja kolmveerand.

Omamoodi kurioosne on ka tõsiasi, et tavapäraselt peavad inglise keelde ilmuvad uued sõnad olema käibel vähemalt kümme aastat, enne kui leiavad oma koha kuulsas Oxfordi sõnaraamatus, siis JK Rowlingu välja mõeldud "mugul" läks selleks vähem kui pool tavapärasest ajast. 2002. aastal ilmunud väljaandes võis lugeda, et mugu tähendab inimest, kel puutuvad teatavad võimed või kellesse suhtutakse mingil moel kui madalamas seisuses olevasse. Harry Potteri maailmas tähendab mugu võluvõimeteta inimest.

Raamatutes mainitud lendluudpall on samuti jõudnud pärismaailma ning Ameerikas 2005. aastal alguse saanud spordivõistlused on päädinud maailmakarikaga, mille möödunud aastal võitsid Austraalia luua seljas lendavad sportlased.

Potter filmis ja teatris

Kaheksa Harry Potteri tegemisi kajastavat mängufilmi on üle maailma kogunud märkimisväärsed 7,7 miljardit dollardit.

Esimene film, "Harry Potter ja tarkade kivi" tuli välja 2001. aasta novembris. Tänu filmidele sündisid sellised tähed nagu Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Rupert Grint.

Näitlejad Emma Watson, Rupert Grint ja Daniel Radcliffe Autor: Reuters/Scanpix

2011. aastal nägi ilmavalgust viimane raamatutel põhinev film "Harry Potter ja surmavägised II", mis teenis 1,34 miljardit dollarit.

Võlumaailma seiklused on nüüd aga leidnud järje n-ö kõrvalharus, möödunud aastal ilmunud mängufilmis "Fantastilised elukad ja kust neid leida". Rowling on lubanud kirjutada stsenaariumi viiele fantastiliste elukate filmile.

2016. aastal jõudis võlumaailma lugu ka teatrilavadele, kui Londonis toodi publiku ette värske näidend "Harry Potter ja neetud laps". Kahes vaatuses olev etendus kujutab Harry, Roni ja Hermione elu nende 30. eluaastates ning on võitnud juba aukartust äratava hulga auhindu.

Harry Potteriga on üles kasvanud miljonid lapsed üle kogu maailma ning JK Rowlingul on internetis hämmastav fännide armee - teda jälgib sotsiaalmeedias pea 11 miljonit inimest.

Kui Donald Trupist sai USA president, võrreldi teda raamatu pahalase Lord Voldemortiga, mille peale Rowling säutsus: "Kui kohutav. Voldemort pole ligilähedaltki nii halb olnud."