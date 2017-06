Tantsupeol esinev Rüüt avaldas uue singli

Lugu “Torme trotsides” paneb kuulaja silmitsi mässava merega. Loo autor ja laevakapten Toomas Oks sõnas, et see laul on vastand nende armsatele ja tundeküllastele lugudele. "“Torme trotsides” iseloomustab ideaalselt selle aasta tuulist ja tormist suve algust, see on korralik meremehe küte," kinnitas ta.

"Torme trotsides" sõnad on loonud Maarja Soomre ja Maili Metssalu.

Ansambli Rüüt moodustavad Toomas Oks ja Juhan Uppin, kes on eesti lõõtspilli meistrid, ning lauljad Maarja Soomre ja Maili Metssalu, kes mängivad lisaks ka meloodikat ja viiulit.