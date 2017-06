Pärnus korraldatakse vabatahtlikele vanglast põgenemist

Nõukogude soomuk, mis väidetavalt veel 90-ndate alguses tegusid tegi ja on hiljemgi Watergate`i raames kasutust leidnud, jõudiski kohale omal jõul, CCCP Põgenemistubade rahvas uljalt punalippudega pardal. Väliujula ja -jõusaali hooaja avamist korraldava Sindi linna noortevolikogu esimees Raido Nazarov ütles, et Põgenemistoad on nende hea sponsor ja saab siin ühtlasi end tutvustada. Aga noortevolikogu pole kaugeltki igas omavalitsuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nazarov rääkis, et noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mis tegutseb juba neljandat aastat.

Pärnu kunagine vangla pandi kinni kümme aastat tagasi ja Riigi Kinnisvara AS müüs seda üheksa aastat, kuni lõpuks ostja leiti. RKAS-ilt Põgenemistoad vangikonge üürivadki.

"Näiteks on kolm inimest siin koos, võibolla on kuus inimest siin koos. Vastavalt sellele, kui suur see seltskond kohale tuleb. Ja siis tuleb tegema hakata teiste kambritega koostööd, tuleb teha võtmete-koodide vahetust, et üheskoos nii-öelda vanglamäss korraldada, et läbi mässu siit välja saada. Aga samal ajal on kogu see hoone sedasi tossu täis, et kui sa käe välja sirutad siis oma sõrmeotsi sa väga hästi ei näe," rääkis CCCP Põgenemistoad juhatuse liige Artur Kreitsberg.

Neid, kes end trellide taha lasevad panna, et siis põgenemisplaane nuputada, polegi vähe.

CCCP Põgenemistoad juhatuse liige Matti Lilleväli sõnul on kõige suuremates gruppides olnud üle saja inimese.