Heli Lääts elulooraamatust: mul jäi hing kinni, kui kuulsin, et see nii paks on

Suure sündmuse puhul andis Lääts välja ka elulooraamatu, mida esitleti kolm päeva tagasi.

"Mulle tundus, et see küll mina ei ole, keda seal õnnitletakse ja kellest see raamat on kirjutatud," ütles ta raadiosaates.

Lääts ei ole ise veel jõudnud raamatut põhjalikult lehitseda, aga sõnas, et seal on väga palju pilte ja raamat on paks.

"384 lehekülge. Mul jäi hing kinni, kui kuulsin, et see raamat nii paks on. Seda on ju raske käeski hoida."

Lääts ütles veel, et tema abikaasa Peeter Saul pidas teda alati kõige paremaks lauljaks, aga oli samas ka tema kõige suurem kriitik.

"Ma olen tema tunnustusest kõrvust tõstetud olnud ja samas olen ma tema karmi käe pärast pisaraid valanud."