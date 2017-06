Galerii: meeleolukaid hetki Glastonbury festivalilt

Glastonburyl on esindatud maailma popmuusika paremik. Kui reedel võttis pealaval õhtu naelana ohjad enda kätte Radiohead, siis laupäeval esines Pyramid Stage´il Foo Fighters. Mäletatavasti pidi Foo Fighters olema üks peaesinejatest juba 2015. aasta festivalil, aga kuna ansambli ninamees Dave Grohl kukkus mõned päevad enne suuresinemist Göteborgis lavalt alla ja murdis jala, siis jäi toona festivalil osalemata.

Pühapäeva peaesinejana lõpetab festivali tänavu aga Ed Sheeran, kes on juba jõudnud kommenteerida, et eelpool mainitud rokkstaaride kõrval tunneb ta end natuke kohatult, aga on sellest hoolimata elevil.

"Ma mängin ilmselt paljudele inimestele, kes on võib-olla minu lugusid raadiost kuulnud, aga nad on Glastonbury külalised, nad ei ole minu fännid. Teadmine, et publiku seas on inimesi, kellele minu muusika võib-olla üldse ei meeldi, kes tulevad lihtsalt n-ö vaatama, ajab mind õhinasse," ütles ta BBC vahendusel.

