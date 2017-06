Sagadi metsamuuseum tähistab 30. aastapäeva

Sama kaua on 500-aastase ajalooga mõisas tegutsenud ka Eesti ainus metsamuuseum, mille näitused tutvustavad erinevate nurkade alt metsa kui Eesti üht suurimat väärtust. Juubeli puhul on Sagadi mõisa härrastemaja pööningul avatud suur ülevaatenäitus mõisast ja metsamuuseumi viimase 30 aasta tegemistest. Muuseumi juhi Ain Küti sõnul on 30 tegutsemisaasta sisse jäänud väga palju erinevaid sündmusi ja tegemisi – näiteks on Sagadis korraldatud metsavahtide ja metsnike koolitusi, saemotoristide, ohtlike puude langetamise ja palkmajade ehitamise õpet.

"Kui praktiline ametiõpe 20. sajandi lõpus soikus, võeti suund koolilaste harimisele, mis jätkub edukalt praegugi," ütles Kütt.

"Sagadi metsamuuseum kui ainus metsamuuseum Eestis on järjekindlalt kogunud ja säilitanud kodumaist rikkalikku metsanduslikku pärandit ning oma väljapanekute kaudu avanud nii kodu kui välismaisele huvilisele meie metsandust oma mitmekesisuses," märkis Kütt. "Oleme alati propageerinud loodust säästvaid ja pärandkultuuri väärtusi ning vahendanud neid nii teaduslikust, harivast ja vahel ka meelelahutuslikust vaatenurgast lähtuvalt."

Sagadi foto- ja dokumendikogud on ühed suurimad ametkondlike muuseumite hulgas. Metsakeskuse koostatud näitusi on hinnatud kõrgelt ka üleriigilises mastaabis: võidetud on parima teemanäituse aastaauhind ning püsiekspositsioon "Mets toidab" on tunnistatud Eesti kolme parema hulka kuuluvaks. Lisaks juubelinäitusele on suvekuudel metsamuuseumis imetlemiseks väljas Eesti viimase kahe jahihooaja uhkeimad trofeed.

RMK Sagadi metsakeskusesse Lääne-Virumaal on koondunud metsamuuseum, looduskool, hotell ja restoran. Mõisa lähedusest algavad RMK loodus- ja matakarajad, ning kolme kilomeetri kaugusel asub RMK Oandu külastuskeskus. Metsakeskuse looduskooli elamuslikust keskkonnaõppest saab aga osa ligi 10 000 noort aastas, samuti korraldatakse täiendkoolitusi giididele, õpetajatele ja teistele.