Galerii: Pühajärve jaanituli meelitas Otepääle tuhandeid pidulisi

Pühajärve jaanituli läheb jaanilaupäeval hoogsalt edasi. Pealava avab kell 17.30 ansambel 2 Quick Start. Lisaks astuvad Eesti artistidest pealaval üles The Sun, Shanon, Karl-Erik Taukar, Terminaator. Õhtu peaesinejateks on The Rasmus ja Tungevaag & Raaban.

Rannalaval hoiavad tuju üleval Beyond Beyond, Merlyn Uusküla, DJ Andres Puusepp, DJ Andres Aljaste ja DJ Keven K.