Johnny Depp: millal viimati tappis näitleja USA presidendi?

"See on lihtsalt küsimus, ma ei vihja mitte millelegi. Muuseas, see läheb meediasse ja saab olema õudne. Mulle meeldib, et te kõik olete osa sellest," rääkis ta 1500-pealise publiku ees, vahendab The Guardian.

Depp juhatas sisse 2004. aasta filmi "The Libertine" ning hakkas rääkima USA presidendist Donald Trumpist.

"Ma arvan, et ta vajab abi ja on palju imepäraseid tumedaid kohti, kuhu ta minna võiks."

Pealkirjas toodud küsimus on viide näitleja John Wilkes Boothile, kes tappis 1865. aastal Abraham Lincolni.

See ei ole esimene kord, kui popkultuuristaar Trumpi kohta selliseid sõnumeid edastab. Madonna on mõelnud näiteks Valge Maja õhkulaskmisest ja Snoop Dogg lavastas oma muusikavideos Trumpiga kahtlaselt sarnase karakteri mõrva mängurelvaga.