Juuli alguses tuleb Pingipäev

Juuli esimesel nädalavahetusel leiab aset rahvusvaheline Pingipäev, mille algataja on BenchesCollective Amsterdamist ning kohalik eestvedaja Linnafestival UIT. Ühiseks eesmärgiks on nautida oma naabrite seltskonda ning tunda end ka avalikus ruumis koduselt.

Pingipäevale on oodatud osalema kõik, kes tahaksid oma naabruskonnas elavaid inimesi paremini tundma õppida. Juhtnöörid on lihtsad: tuleb välja mõelda üks enesele meeldiv tegevus, mida naabritega jagada ning selleks kasutada kõnniteed oma kodu ees, teatab Pingipäev.

Muidugi tuleb meeles pidada naabrite teavitamist, et nad end kindlasti oodatuna tunneksid. Avaliku pingi puudumisel saab õue tuua toolid, laua, võrkkiige või vaiba. Sel viisil muutub avalik ruum meie kõigi ühiseks elutoaks, kus koos aeg veeta.

Amsterdamist alguse saanud projekt on näidanud, et oma naabritega suhtlemine suurendab kodu- ning turvatunnet. Pingil toimuv tegevus on enese fantaasia vili ning varasemaid näiteid on seinast seina: naabritega koos on salle kootud, lastele raamatuid ette loetud ning ka salsat tantsitud.

5. juunil toimus Tartus Vabriku tänaval esimene Pingipäeva sündmus. Vabriku 3 majaelanikud olid ette valmistanud terve õhtu jagu tegevusi. Kavas oli maja ajalugu tutvustav loeng ja hiina keele tund. Luuletusi luges Vabriku tänava poeet Tõnis Luik ja viiulikontserdi andis Karoliina Kreintaal.

Selleks, et ka teised linnaelanikud sinu pingi üles leiaks, tuleb see märkida Pingipäeva rahvusvahelisele kodulehele. Eesti osalejatel on sotsiaalmeedias oma grupp, kus infot ja kogemusi vahetada.