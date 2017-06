Heli Lääts: kui hinges on kitsas, siis meri lohutab

Heli Lääts rääkis intervjuus, et tal on suvekodu Eru lahe kaldal, kus meri käeulatuses, aga sel aastal pole ta seal käinud, sest ilma Peetrita pole see koht enam see ning ta ei tunne tõmmet sinna minekuks.

"Aga see on tõsi, et kui hinges on kitsas, on meri see, mis lohutab. Samas täiesti vait ja sile meri on minu jaoks natuke hirmutav. Kui merd ei kuule, on selline tunne, et maailmalõpp on lähedal," ütles Heli Lääts.

Laulmise kohta neil päevil ütles teenekas estraaditäht nii: "Mõttes laulan, aga kui suu lahti teen, panen kohe kinni."