Tanel Padar andis välja uue singli "Teineteisele"

""Teineteisele" on suvine ja hoogne lugu, mis tuletab meelde, et selles pööraselt kiires maailmas tuleb leida aega ka lähisuhetele. Ei taha moraali lugeda, vaid natuke suunata. On selge, et muusikat ja meelelahutust tarbitakse suvel väga palju. Loodetavasti toob just "Teineteisele" mahedat suvesoojust südametesse meie üürikestel suvepäevadel,” kommenteerib Tanel Padar

Loo autoriteks on Tanel Padar koos Kaspar Kalluste ja Tarvi Kulliga.