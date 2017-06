Hooaja viimane "Terevisioon" läks eetrisse Läsna-Loobu külast

Läsna-Loobu sai 2232 häält ehk 16,7 protsenti kogu tulemusest. Teisele kohale jäi Teenuse (1603 häält, 12 protsenti kõikidest häältest) ja Kaisma valiti kolmandaks (942 häält, 7 protsenti kõikidest häältest).

Olgugi, et Läsna ja Loobu on tegelikult kaks erinevat küla, tunnevad need Lääne-Virumaa külade elanikud end justkui üks pere. Külas toimub aktiivne seltsielu, mis pöörleb ümber Läsna rahvamaja. Kohalikud elanikud käivad külakeskuses pärast rasket päevatööd osalemas nii õpitubades, näiteringis kui ka laulukooris. Sealsetele tegemistele heidab valgust ka homne "Terevisioon".

Kodukandi aasta küla valimised toimuvad üle aasta, samal aastal Eesti külade maapäevaga. Sel olulisel päeval antakse aasta küla aunimetus külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. 2017. aasta laureaat kuulutatakse välja Eesti Külade Maapäeval 4. augustil, Viljandimaal.

