Pärnust sai suvepealinn

Täpselt 12 tundi pärast suve algust, kell 19.24, sai Pärnu taas ametlikuks suvepealinnaks. Sündmuse tunnistajateks olid kohale tulnud kevadpealinna Türi, sügispealinna Narva ning talvepealinna Otepää esindajaid.

"Pärnu on valmis. Täna on ka päike väljas. Ja kui 12 tundi tagasi hakkas suvi, siis ma usun, et alates homsest on Pärnu tõeline suvepealinn," ütles tiitli üle võtnud Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.