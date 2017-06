Tommy Cash soovib Pühajärve jaanitule lava taha eksootilisi puuvilju

Tommy Cashi soovide nimekiri Pühajärve Jaanitulele on lõunamaiselt värske ja tervislik. Artisti privaatsesse lavatagusesse menüüsse on oma koha leidnud draakonivili, mango, passion, pomelo ja kosutavad puuviljasmuutid. Janu kustutamiseks vajalik vesi peab olema pärit Lõuna-Norrast või Fiji-saarelt.

Räppar Tommy Cash esineb Pühajärve Jaanitulel 22. juunil, kuhu ta saabub otse Glastonbury muusikafestivalilt. Pärast Pühajärvel esinemist liigub Cash tagasi Tallinna lennujaama, et juba järgmisel päeval esineda Prantsusmaal toimuval Marsatac festivalil.

Pühajärve jaanitulel saab kahe päeva jooksul näha armastatud Eesti artiste, eesotsas 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindav Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond & Beyond ja reket. Välismaistest artistidest astuvad üles The Rasmus, Netsky, Tungevaag & Raaban ja Alex Mattson.