Erivajadustega loovmeeskond paneb õla alla omalaadsele sotsiaalkampaaniale

Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juhi Arne Kailase sõnul on vähenenud töövõimega inimeste senisest suurem kaasamine ühiskonnaellu väga oluline teema, mis puudutab ligi 100 000 tööealist inimest. "Vähenenud töövõimega inimesed ise tahavad töötada ja elada aktiivset elu, sest see annab võimaluse end erialaselt teostada, suhelda ning ka suurema majandusliku kindlustunde," lausus Kailas. "Samas me näeme, et erivajadustega inimeste kaasamisel tööellu on mõnikord emotsionaalseid takistusi, mis vajavad lihtsalt teadlikkuse kasvatamist. See on teavituskampaania lähtekoht."

Loovagentuuri Division strateegiajuht Madis Taras tunnistas pärast esimest töökoosolekut, et kõige olulisem on võtta maha asjatu hirm, justkui oleks koostööd erivajadustega inimestega väga keeruline korraldada. "Ma teadsin, et kutsudes kampa Danieli, Tiiu ja Jakobi, kaasan ma inimesed, kes teevad oma tööd pühendumusega, aga mul oli hirm, kuidas ma saan nad kõik Kultuurikatla teisele korrusele koosolekutele ja meie agentuuri kiire elutempo juures töö igapäevaselt toimima,” rääkis Madis Taras. “Minu hirm oli asjatu, täna käib loovkampaania töö täie hooga nagu tavaliselt."

Teavituskampaania loovidee töötab välja töörühm, mis koosneb nii Divisioni põhimeeskonnast kui ka laiendatud töörühmast.

Materjalid kujundab graafiline disainer Daniel Kotsjuba, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri, aidanud kujundada ning koostada "Kõiki kaasava elukeskkonna juhendmaterjali” ning tema huviks on kõiki kaasava disaini lähenemise levitamine ning praktikasse rakendamine.

Meeskonna tekstikirjutaja on kümne aasta eest nägemise täielikult kaotanud Jakob Rosin, kes tegeleb tekstiloomega igapäevaselt Raadio 2 saatejuhi ja tehnikaportaali Geenius.ee ajakirjanikuna. Jakob on saanud gümnaasiumi ajal Eesti koolinoorte hea eeskuju tiitli.

Tiiu Hermat, kes panustab töörühmas fotograafina, kasutab kuulmisaparaati. "Mul on tunne, et esimene panus, mille ma meie töörühma koosolekupidamisse andsin, on tingitud just minu erivajadusest,” lausus Tiiu Hermat. "Kuulmisaparaati kasutav inimene eristab kõnet üks rääkija korraga. Andsin sellest meie ajurünnakul kohe teada ning pärast seda ei seganud keegi teistele vahele ega rääkinud üksteisest üle."

Valmis sotsiaalkampaania jõuab eetrisse tänavu suve lõpus.