TV3 tõsielusaates osalenu süüdistab produtsenti hämarates tehingutes

Nagu selgi aastal, võistles möödunud hooajal omavahel neli paari, telekaamerate ette jõudsid tülid, pisarad ja rõõmud. Televaatajate hääletuse tulemusel teisele kohale jõudnud Tanel Aruoja väidab aga nüüd, et tõeline põnevus hakkas pihta alles pärast saadet, kui saate produtsent Jaanus Saar keeldus maksmast lubatud summasid ning meelitas osalistelt produktsiooni jaoks raha välja.

"Irooniline on kogu asja juures see, et saate algusest rääkis tema, et prooviks omavahel sõbrad olla ja pärast saadet, kui tänaval näeme, siis ütleks ikka tere üksteisele. Ta ütles üht, aga tegi nii, et niipidi ei läheks," rääkis korteris number kaks võistelnud Aruoja ERR Menule.

Probleemid maksmisega said alguse sellest, kui Tanel ja tema abikaasa Triinu Aruoja otsustasid, et saagu, mis saab, nemad ostavad saates remonditud korteri ära ka juhul, kui nad saadet ei võida. Nii läkski, paar jäi publikuhääletusel otsesaates teiseks ning võitjale auhinnaks ette nähtud 20-protsendiline soodustus korterihinna pealt jäi saamata. Sellest hoolimata seati sammud panka, et korteri ostmiseks laen võtta.

"Reaalne maksmine oli selline, et me saime Pindi kinnisvaralt pakkumise korter pluss sisustus, viimane oli Jaanuse öeldud summa. Selle alusel me võtsime pangalaenu ja see laen läks otse arendajale. Arendaja kandis selle osa edasi Jaanusele ja Jaanus pidi selle omakorda edasi kandma eksperdile tehnika osas, sisustuskaubamajale mööbli osas jne. Meie istusime pangas maha, andsime allkirjad ja meie eest tehti kõik ära," meenutas Aruoja.

Kui Eesti juhtiv sisustuskaubamaja sai teada, et Aruojad soovivad korterit osta, otsustati korteri sisustuse osas teha 15-protsendiline allahindlus. "Kuna kogu korter kahe mööbel jäi pärast saate lõppu korterisse, tegime tänutäheks ka soodustust 15 protsenti. Mõlemad osapooled, Tanel Aruoja ja Rollingest olid sellest soodustusest teadlikud. Arveldamine toimus Rollingest OÜ-ga," rääkis sisustuskaubamaja esindaja, kes ei soovinud avaldada ettevõtte ega ka enda nime.

Kuigi Saar tasus produktsioonifirma Rollingest OÜ nimel sisustuskaubamaja poolt esitatud arve, oli see summa 15 protsenti väiksem sellest, mida produtsent Aruojadelt küsis. Seega esitas produtsent Aruojadele mööbli eest arve, mis oli sadu eurosid suurem kui summa, mis ta ise mööbliettevõttele maksis. "Sisustuskaubamaja turundusjuht saatis kirja mulle, Triinule ja Jaanusele, et see kogusumma on selline ja miinus 15 protsenti on selline. Telefoni teel rääkisime Jaanusega ja tema ettepanek ning lubadus oli, et arveldame selle asja omavahel," meenutas Aruoja.

Produtsent Jaanus Saar tunnistas ERR Menule, et oli teadlik mööblifirma allahindlusest. "Aga kes ja kas selle saab, otsustan ainuisikuliselt mina, mitte Tanel Aruoja. Seekordne otsus oli selline, et see ei laiene korter kahele," selgitas Saar, lisades, et see-eest said Aruojad tasuta mõned teised sisustuselemendid.

Kui Aruojad poleks mööblit soovinud korterisse jätta, oleksid esemed läinud tagasi poodi. Sisustuskaubamaja turundusjuht tõdes, et kui Aruojad oleksid esemed ostnud poest, oleks neile ilmselt ka siis soodustust tehtud. "Ma arvan ikka. Kuna see mööbel oli füüsiliselt seal, ta oli paigutatud ja kokku pandud, siis see oli meie jaoks väga hea uudis, et ta oli valmis selle endale saama," põhjendas ta ettevõtte poolt tehtud allahindlust.

Tanel Aruoja kinnitas, et Saar lubas maksta vahe kinni, mistõttu saatis ta produtsendile ka arve, kuid mingit reaktsiooni ei tulnud kuude kaupa. "Ta oli pikalt kadunud pärast seda saadet, mitu kuud. Augustis ma korra temaga rääkisin ja siis oli tüüpiline jutt, et saab tehtud, toimetame ja tegutseme. Hästi ümmargune jutt. Lõpuks ta oli kadunud. Me arutasime Triinuga, et lööme käega. Pankrotti ei lähe ja ei viitsi sellega tegeleda," tõdes Aruoja.

Kuni novembrini proovis Aruoja Saarega ühendust saada korra nädalas, kuid tema sõnul vältis produtsent igal võimalikul moel kokkupuudet. Lõpuks sai Aruoja produtsendiga kontakti, kui helistas mehele oma töökaaslase telefonilt. "Sellele numbrile ta kohe vastas ja kui ta sai aru, et see olen mina, oli see väga ebameeldiv kõne. See suhtumine oli väga ülbe ja üleolev. Põhjendas, et asjad venivadki," meenutas Aruoja.

Ka sisustuskaubamaja turundusjuht oli teadlik, et saate produtsendi ja Aruoja vahel oli konflikt. "Üks hetk ma sain aru, et on mingi probleem ja Tanel kirjutas, et ei saa inimest kätte. Kuna mina suhtlesin selle inimesega, kes on Rollingesti esindaja, siis minu kõnesid ta võttis vastu," lausus ta.

Kuigi juhtunust on möödas juba aasta, ei teadnud Aruojad, kuidas situatsiooni lahendada. Mõttena käis läbi ka sotsiaalmeedia kaudu avalik pöördumine, kuid see ei tundunud siiski olevat õige viis, kuidas olukorda selgust tuua.

"Lõpuks lõime käega, vahet ei ole. Mõtlesime, et mis me siin teeme, kas läheme temaga kohtusse. Tõenäoliselt ei oleks isegi e-maili peal tõendit, mulle saatis kirja sisustuskaubamaja turundusjuht, kus olid summad ära märgitud ja et Jaanus peab maksma, aga sellele Jaanus kuidagi ei reageerinud. Tagantjärele mõeldes oli see tark lüke, ühelegi kirjale ta ei reageerinud. Mille alusel ma lähen kuhugi, see on sõna sõna vastu?" küsis Aruoja retooriliselt.

Jaanus Saare sõnul on praeguste etteheidete taga osalejapaari pettumus. ""Naabrist parem" saates on võitja ja kolm paari, kes kaotavad, ja ilmselgelt on kaotajatel teatud pettumus," põhjendas ta tekkinud olukorda.



Veel küsitavusi

Sisustuse osas on teinegi episood, mis saates osalenud Aruojale küsimusi tekitab. Pärast saadet saatis Saar Aruojadele korteri sisustuse eest arve koguväärtuses 8614 eurot. Seal hulgas olid saate käigus korterisse soetatud ning sponsoritelt saadud esemeid. Tagasi vaadates tekib Aruojal aga küsimus, kuidas selline summa kujunes.

Saadet toetas näiteks Telia, kes eraldas saate toetuseks produktsioonile neli telerit ning sama palju ruutereid ja digibokse. Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi kinnitusel produtsent tehingu eest maksma ei pidanud. "Kõik teenused ja seadmed vormistati saate produtsendi nimele. Pärast saadet jäi kogu tehnika saateosaliste korteritesse ning Telia ei seadnud seadmete edasise kasutamise osas eraldi tingimusi," selgitas Neudorf.

Küll aga seisab Saare poolt Aruojadele saadetud kirjas, et Telia nimel kuulub tasumisele 600 eurot. Aruoja kinnitusel ei avaldanud saate produtsent, et teletehnika eest makstakse otse saate produktsioonile, mitte Teliale. Ühtlasi polnud Aruoja teadlik, et tehnika oli saate produtsendile eraldatud tasuta.

Kui Saare sõnul esitas ta Aruojale Telia tehnika osas arve 600 euro ulatuses selle põhjal, mis hinnasildil kirjas oli, siis Telia esindaja sõnul ulatus saatele eraldatud tehnika väärtus ühe korteri kohta hoopis enam kui tuhande euroni.

Sellele, kas produtsent tegi piisavat teavitustööd, kuidas kujunes Aruojale sisustuse eest esitatud arve ning kuhu see raha läks, Saar vastata ei soovinud. "Pärast saadet ei ole mul põhjust osalejatega suhelda," lausus ta.

Saar rõhutas, et saate hüved kuuluvadki ainult võitjapaarile. "Kaotajatele ei laiene mitte ükski hüve. Kui tehakse eridiilid, siis see ei puuduta mitte kuidagi "Naabrist parem" saadet. Ükski toode ei kuulu osalejatele enne, kui nad on saate võitnud. Auhinnad, mis saate erinevates mängudes võidetakse, ja seda öeldakse ka eetris, jäävad neile päriseks," põhjendas ta.



Probleeme ka varasemalt

Saate produtsendil on olnud probleeme ka varasemates projektides. Anonüümseks jääda soovinud teletöötaja, kelle nimi on ERR-i toimetusele teada, avaldas, et on Saare vastu lausa kohtusse pöördunud ning seda lubatud töötasu mittemaksmise tõttu.

"See oli mitu aastat tagasi, kui pärast ühte pikemat projekti sain aru, et Saar ei kavatse mulle välja maksta meie kokkulepitud töötasu. Summa oli päris mitme kuu töötasu. Pärast pidevat püüdlust tema käest rahasid kätte saada otsustasin lõpuks asjaga kohtusse pöörduda. Natuke aega hiljem suutsime olukorra kohtuväliselt lahendada ning sain oma töötasu kätte," rääkis mitmete tuntud Eesti mängufilmide ja teleprojektide juures töötanud isik.

Ta lisas, et ebameeldivaks tegi juhtumi see, et maksmatajätmine oli Saare poolt sihilik. "Mind välditi ega antud aru, mis kavatsused tal on, millega võeti ka minult ära võimalus end kaitsta või üldse tegutseda," avaldas ta.

Mees lisas, et audiovisuaalmeedia turul on selline käitumine äärmiselt taunitav. "Selles sektoris valitseb väga suur usaldus ja selle kuritarvitamine on äärmiselt häbiväärne ja alatu," põhjendas ta.

"Naabrist parem" osaline Grete Lill ütles, et eelmise aasta saate võitjana ei taha ta enam vanu asju meelde tuletada, kuid tunnistas siiski, et kui saate ajal oli suhtlus produtsendiga väga hea, siis pärast seda enam mitte. "Pärast saadet tekkisid mingid arusaamatused ja tekkis ütlusi," tõdes ta, kuid lisas, et tema saates osalemisest midagi ei kaotanud.

Telekanali TV3 programmijuht Urmas E. Liiv kinnitas, et pole teadlik varasematest ega ka "Naabrist paremaga" seotud süüdistustest, mis Saare vastu esitatud on. "Koostöö TV3 ja produtsent Jaanus Saare vahel on sujunud ilma tõrgete ja pretensioonideta," kinnitas Liiv.

"Naabrist parema" värskeim hooaeg jõudis lõpule eile.