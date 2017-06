Eero Reinu "Terevisioonist": arvasin alguses, et see on lihtsam

Viimaseid päevi ETV "Terevisiooni" juhtiv Eero Reinu kinnitas, et elus tuleb julgelt igasuguseid uusi asju proovida ning avaldas lootust, et ekraanil näeb teda ka edaspidi.

"Eks ma arvasin alguses, et see on lihtsam," tunnistas mees, kel oli enne "Terevisiooni" juba mitme teise saate juhtimise kogemus ja igasugune kaamerahirm enda arvates ammu ületatud, Naistelehele.

Enne kõige esimest "Terevisiooni" ei maganud Eero eelneval ööl ühtegi tundi: "Olin juba enne saate algust stuudiosse astudes täiesti läbi."

Kergemaks ei läinud päris pikka aega ja nii tegigi ta tööd, väike stress kogu aeg kuklas: "Püüdsin mõelda iga sõna peale. Otse-eetriga on ju see, mis öeldud, läinud." Saatejuht ütles ausalt, et oli kaua aega telepildis krampis ja puine ning kiidab soojalt kolleeg Katrin Viirpalu, kes ta nii mõnigi kord kitsikusest oma kogemustega välja aitas. "Nüüd, suve poole on lihtsamaks läinud," tunnistas ta.

Teletöö on Eerole endiselt hingelähedane ja tulevikuplaanidest rääkides arvas, et küllap näeb teda ekraanil edas­pidigi: "Mõtteid on. Kuidas see välja hakkab nägema, näitab aeg."