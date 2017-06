Eesti eesistumist täiendab mitmekülgne kultuuriporgramm

"Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine on põhisisult oluliste arutelude koordineerimine ja poliitika kujundamine, kuid annab riikidele hea võimaluse rääkida endast. Paljude korraldajate huvi üle maailma Eesti vastu tõuseb sellel ajal, nii soovime ka meie seda fooni ära kasutada," rääkis eesistumise välisprogrammi juht Jorma Sarv.

Eesistumise raames toimub sadu üritusi. "Kogemus sed aprogrammi kokku pannes, on olnud mõneti kahetine. Endiselt peam eolema reaalsuses, et Eestit tuntakse vähem, kui me sooviksime. Samas iga päev ignoreerime seda tõenäosusteooriat ja meil on niivõrd palju oma valdkonnas tunnustatud ja tugevaid tippe,"

Euroopa Liidus ja kaugemalgi toimuvate üritustega tähistatakse paralleelselt Eesti eesistumist ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. "Me tahame võtta selle sama talendi, mida Eesti regulaarselt maailmas tutvustab ja anda sellele veel üks tõuge juurde," lausus Sarv.

Ürituste kava on üleval lehel EU2017.